Moradores protestam contra dispensa de agente de saúde

Mais de 50 moradores do distrito de São Pedro da Serra realizaram um protesto em frente ao posto de saúde da localidade no último sábado, 8. O ato organizado por vários coletivos como o Toda Paz do Universo e o Comitê Popular de Luta de São Pedro da Serra, teve o objetivo de contestar recentes procedimentos da prefeitura que, segundo eles, teriam promovido recentemente cortes de verbas e demissões no serviço de saúde pública. O foco do protesto foi a dispensa da agente comunitária de Saúde, Michelle Silva, considerada pelos manifestantes como arbitrária.

Com faixas, cartazes, panfletos e discursos indignados, os membros de diversos coletivos e do Conselho Municipal de Saúde fizeram discursos inflamados com críticas à administração municipal. Durante o ato foi realizada uma coleta de assinaturas para um manifesto que será encaminhado ao Ministério Público e a vários parlamentares com o intuito de que a agente comunitária seja recontratada. Também será solicitado às autoridades, o fim das demissões na Saúde, mais verbas para o setor e fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) no município.

Segundo os manifestantes, a agente Michell foi demitida depois de cinco anos de serviços prestados à comunidade de São Pedro. Considerada uma profissional competente, era bem avaliada tanto pelos moradores como pelas suas chefias, destacaram os manifestantes durante o ato.

Participaram do ato Roberto Monnerat, presidente do Conselho Municipal de Saúde; Marcelo Miller, presidente da Associação dos Agentes de Saúde e Jorge Jandre, representante do Coren (Conselho Regional de Enfermagem). O Grupo de Trabalho de Saúde do Coletivo Toda Paz do Universo, foi representado por Fátima Guerreiro e Eliana Manarelli, enquanto o Comitê Popular de Luta de São Pedro, por Zelma Mayer, Glauco Villas Boas, Lucy Fontes e Orlando Guilhon.