Vereadores são empossados mas mesa diretora ainda não foi definida

Como já é tradição em Nova Friburgo, a posse dos vereadores eleitos ocorreu também na sexta-feira, 1º, antes do prefeito e seu vice. Com cerimônia restrita devido a pandemia, os 21 parlamentares eleitos em 15 de novembro passado foram investidos em seus cargos. A sessão foi presidida pelo vereador Jânio de Carvalho.

No entanto, a Câmara Municipal define somente na segunda-feira, 4, os cargos da Mesa Diretora para o biênio 2021-2022. Nesta sessão, que acontecerá às 10hs, o parlamento escolherá os vereadores que ocuparão os cargos de Presidente, 1º Vice-Presidente, 2º Vice-Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário para os próximos dois anos da legislatura. A reunião manterá os mesmos protocolos sanitários da sessão de posse e será transmitida ao vivo pelo Canal da TV Câmara no YouTube.

Conheça os vereadores eleitos e empossados nesta sexta-feira, 1o de janeiro, pela ordem dos mais votados: Maiara Felício (PT); Marcinho (Republicanos); Joelson do Pote (PDT); Zezinho do Caminhão (PSB); Dirceu Tardem (PSB); Carlinhos do Kiko (PROS); Christiano Huguenin (MDB); Janio de Carvalho (DC); Angelo Gaguinho (DC); Isaque Demani (PP); Cascão do Povo (Patriota); Vanderleia Lima (PP); Priscilla Pitta (Cidadania); Professor Andre (PL); Claudio Leandro (PL); Repórter Maicon Queiroz (PSC); Wellington Moreira (PSL); José Roberto Pacheco Folly (PSC); Max Bill (Avante); José Carlos Schuvalwb (PRTB); Walace Piran (PSDB).

Dos 21 vereadores da legislatura passada, apenas dez foram reeleitos: Marcinho, Joelson do Pote, Zezinho do Caminhão, Carlinhos do Kiko, Christiano Huguenin, Janio de Carvalho, Isaque Demani, Cascão do Povo, Vanderleia Lima e Wellington Moreira. De resto são 11 novas caras na Câmara Municipal de Nova Friburgo. Por outro lado, oito vereadores que buscavam a reeleição não conseguiram a vitória desta vez. São eles: Alcir Fonseca, Luiz Carlos Neves, Marcio Damazio, Nazareth Catharina, Professor Pierre Moraes, Naim Pedro, Nami Nassif e Norival.