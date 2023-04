Morre aos 83 anos o ex-vereador Manoel do Pote

Faleceu na manhã desta segunda-feira, 10, o ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo, Manoel Martins, o conhecido Manoel do Pote. Ele é pai do atual vereador, Joelson Martins, o Joelson do Pote.

Manoel do Pote faleceu, aos 83 anos, na vizinha Teresópolis, onde encontrava-se hospitalizado com complicações pulmonares. Ele exerceu quatro mandatos na Câmara de Vereadores de Nova Friburgo, que emitiu uma nota de pesar na tarde desta segunda-feira. Produtor rural, nascido e criado no distrito de Campo do Coelho, Manoel do Pote também foi subprefeito daquela localidade, tornando-se uma importante liderança política da região e do município.

Manoel do Pote deixou a esposa Sílvia, os filhos Joelson, Sílvia e Eliana, netos e bisnetos. A VOZ DA SERRA se solidariza com a família enlutada e envia os votos do mais profundo pesar.