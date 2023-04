Colégios mudam rotina para se prevenir contra ataques

Ao escolher uma escola para seus filhos, os pais levam em conta uma série de questões, uma delas, a segurança. Com o recente aumento de massacres ocorridos em colégios pelo Brasil afora, esse item tem sido um dos principais assuntos na comunidade escolar. E, para tranquilizar pais, alunos, e profissionais da educação, uma série de medidas vêm sendo tomadas, também em Nova Friburgo.

A prefeitura informou que a Secretaria Municipal de Educação emitiu novas orientações às direções das escolas determinando, inclusive, algumas ações práticas, entre elas: os acessos às escolas deverão permanecer sempre fechados, com a supervisão de um funcionário nos horários de entrada e saída nos portões da escola; a entrada só está liberada aos responsáveis por alunos do berçário ao maternal 3; o atendimento aos demais responsáveis deve ser agendado e a entrada dos fornecedores da merenda escolar só deve ser liberada se eles estiverem devidamente uniformizados e identificados.

Em nota a prefeitura informou também que “a Secretaria de Educação recomendou que os profissionais de educação mantenham a política de prontidão constante, que permaneçam atentos à movimentação nas proximidades das escolas e, em caso de ação suspeita, acionar as forças de segurança.”

Outra medida é o contato com a 151ª Delegacia de Polícia Civil, que está monitorando as denúncias e ameaças, e com o 11º BPM, que já intensificou o policiamento nas unidades de ensino da sua área de cobertura. A prefeitura informou ainda que a Guarda Civil Municipal de Nova Friburgo também reforçou a ronda nas escolas desde a última semana.

Escolas particulares reforçam segurança

scolas particulares de Nova Friburgo estão reforçando os sistemas e aprimorando protocolos de segurança. Uma delas enviou comunicado aos pais informando que ampliou o sistema de monitoramento e o número de câmeras internas e externas. Também foram instalados mais botões de pânico, além dos que já tinham.

O sistema de entrada e saída de alunos dessa escola, bem como o acesso de responsáveis ao interior do colégio foram alterados. De acordo com o comunicado, as medidas foram tomadas com orientação das autoridades legais sobre quais ações tomar para ampliar a segurança e, nos próximos dias, toda a equipe estará destinada a situações de emergência.

Comitê de Segurança Escolar

O Governo do Estado do Rio de Janeiro criou um grupo para atuar no combate e na prevenção de situações de violência nas escolas. Na última quarta-feira, 12, foi realizada a primeira reunião do Comitê de Segurança Escolar, com objetivo de desenvolver projetos, treinamentos e diversas atividades para prevenção às situações de violência nas instituições de ensino.

Durante o encontro, com representantes de secretarias de Educação, forças de segurança, deputados estaduais, defensores públicos, Ministério Público e entidades de classe, o grupo reforçou a necessidade de incluir profissionais da área de saúde para auxiliar nas questões relacionadas à saúde mental de alunos e professores.

O secretário estadual de Polícia Militar, coronel Henrique Pires, destacou o reforço da Patrulha Escolar e a criação do aplicativo ‘Rede Escola’, que já está em fase de implantação, e será apresentado num próximo encontro do comitê, ainda sem data agendada. Outra ação desenvolvida pela secretaria e que está em fase de conclusão é o treinamento de gerenciamento de crise e protocolos de segurança para os profissionais da Educação.

A Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) tem atuado em parceria com as plataformas digitais, o que vem permitindo a identificação de perfis ativos nas redes sociais de incitação à violência escolar. Todo o trabalho da Polícia Civil está alinhado com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, e conta com apoio das delegacias distritais.

Os membros do Comitê reforçaram a responsabilidade de toda a sociedade para o não compartilhamento de mensagens que levem ao “efeito contágio” e à propagação da violência.

Prevenção desde o início da semana

No início desta semana, o Governo do Estado emitiu nota informando que “a Secretaria Estadual de Educação está trabalhando em parceria com as policiais Civil e Militar, encaminhando as denúncias que vêm surgindo nas redes sociais e que estão causando preocupação entre os alunos, pais e profissionais da rede de ensino.

Ressaltamos que o Governo do Rio de Janeiro reforça o compromisso com a integridade dos alunos e profissionais da Educação e, por isso, criou uma série de medidas para identificar e prevenir a violência nas escolas. A Polícia Civil instaurou inquérito para monitorar aplicativos e perfis em redes sociais em que o conteúdo indique possível ataque a uma unidade escolar. Já a Polícia Militar intensificou o trabalho da Patrulha Escolar com ações preventivas e reforçou o policiamento em escolas que receberam denúncias.

Disk 100 receber denúncias de ameaças a escolas

O serviço Disque 100 está recebendo denúncias de ameaças de ataques a escolas pelo Whats App (61) 99611-0100. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, podem ser enviadas mensagens de texto, áudios, fotos, arquivos multimídia, links ou URLs. O denunciante não precisa se identificar, fica sob anonimato.

É importante que o denunciante informe o local alvo da ameaça (escola, creche, universidade) e os dados de suspeitos, se possível. Se a ameaça é feita em ambiente virtual, é recomendado informar rede social, site, endereço eletrônico, nome do usuário, URL do perfil em caso do Twitter, Instagram, Facebook e demais redes.

As informações, conforme o ministério, serão encaminhadas para a polícia, Conselho Tutelar ou Polícia Federal. Em caso de emergência, a orientação é ligar para o 190 ou para a delegacia de polícia mais próxima.