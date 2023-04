Importância da vacinação de adultos e idosos contra Influenza e outras doenças

Idosos são mais suscetíveis a complicações de Influenza e outras doenças infecciosas

Em 2030, segundo dados do Ministério da Saúde, a população brasileira de idosos ultrapassará o total de crianças entre 0 e 14 anos. À medida que os indivíduos envelhecem, seu sistema imunológico sofre alterações contínuas chamadas de imunossenescência, que contribuem para o aumento no risco de infecções e de evolução para formas graves de doenças. Alguns exemplos dessas doenças incluem pneumonia bacteriana, herpes zoster, coqueluche, Covid-19 e gripe.Considerada uma infecção respiratória aguda, a gripe pode levar a complicações graves e ao óbito. A doença pode afetar indivíduos de todas as idades, sendo facilmente transmitida através da tosse, espirro e contato próximo com pessoas ou superfícies contaminadas com o vírus influenza. Os sintomas incluem febre, calafrios, tosse, dor de garganta, congestão nasal, dores musculares, dores de cabeça e fadiga. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), hospitalizações e óbitos ocorrem principalmente entre os grupos de alto risco — como crianças menores de 5 anos, gestantes, portadores de doenças crônicas e idosos. Em todo o mundo, estima-se que epidemias anuais resultem em cerca de 3 a 5 milhões de casos de doença grave, e cerca de 290 mil a 650 mil óbitos.A vacinação é a melhor medida de prevenção, redução de complicações graves e redução de óbitos relacionados a essa doença. Anualmente, a OMS emite recomendações sobre a composição das vacinas contra influenza, tanto para o hemisfério norte, quanto para o hemisfério sul. A infectologista Lessandra Michelin explica a importância e o motivo dessas recomendações. “Como acontece com outros vírus, o influenza sofre modificações durante o processo de multiplicação. Na prática, essas modificações são uma forma de escapar à resposta imunológica gerada com a vacinação. Por este motivo, a OMS emite todos os anos atualizações para a composição das vacinas contra a gripe”, explica a médica, acrescentando: “Para 2023, a vacina foi formulada com as cepas de vírus influenza que foram sinalizadas pela OMS para esse ano e aprovadas pela Anvisa. O objetivo dessas recomendações é atualizar a composição dos imunizantes para acompanhar as modificações do vírus. Fica claro, assim, o motivo pelo qual a vacinação contra gripe deve ser realizada anualmente. Além disso, a vacinação anual permite que a concentração de anticorpos, proteínas específicas produzidas pelas células de defesa para proteger o organismo, atinja níveis ideais.” A vacina tetravalente que oferece proteção contra dois tipos de influenza A (H1N1 e H3N2) e dois tipos de influenza B (Victoria e Yamagata) está disponível na rede privada para indivíduos a partir de 6 meses de idade. Já a vacina trivalente, que oferece proteção contra dois tipos de influenza A (H1N1 e H3N2) e um tipo de influenza B (Victoria ou Yamagata), é fornecida gratuitamente pelo Ministério da Saúde e está disponível nos postos de saúde de todo Brasil. Seu público-alvo é definido anualmente através da campanha nacional de vacinação contra influenza, que para 2023 está composto por: pessoas com mais de 60 anos, adolescentes em medidas socioeducativas, caminhoneiros(as), crianças de 6 meses a 4 anos, Forças Armadas, forças de Segurança e Salvamento, gestantes e puérperas (45 dias após parto), pessoas com deficiência, com comorbidades, população privada de liberdade, povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas, professores(as), profissionais de transporte coletivo, profissionais portuários, profissionais do sistema de privação de liberdade e trabalhadores(as) da Saúde. A especialista esclarece ainda um dos maiores mitos sobre a vacinação contra gripe: o de que a vacina causa a doença. “O imunizante é composto por um agente inativado, ou seja, um vírus que teve seu potencial de multiplicação eliminado, e isso impede que ele seja capaz de gerar a doença”.Muitas pessoas acreditam, de maneira equivocada, que não precisam mais se vacinar na vida adulta. Mas para cada fase da vida — infância, adolescência, idade adulta e idosos —, existem imunizantes recomendados. Uma pesquisa da empresa Kantar realizada em 2022, com apoio da GSK, com mais de 9 mil adultos com idade de 50 anos ou mais, em nove países incluindo o Brasil, mostrou que apenas 56% dos entrevistados receberam a vacina contra a gripe nos últimos cinco anos; apenas 14% receberam a vacina contra pneumonia; e apenas 10% receberam a vacina contra o herpes zoster. Sobre esse tema, Lessandra alerta: “Além de ser imprescindível na pediatria, a vacinação é indispensável em todas as fases da vida, incluindo para adultos e idosos. Prova disso é o fato do envelhecimento estar associado a um incremento no risco de doenças infecciosas e de evolução para formas graves dessas doenças. Por exemplo, em alguns cortes quase 75% das mortes por influenza ocorrem em adultos com mais de 65 anos. Além da gripe, a Covid-19 é outro exemplo de doença viral onde a idade é um fator associado ao incremento no risco de complicações”. A médica acrescenta que, além da idade, a presença de comorbidades é outro fator relacionado ao risco de doenças infecciosas e suas complicações: “Por exemplo, a presença de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) está associada a um aumento no risco de coqueluche que, por sua vez, pode desencadear exacerbação da doença de base, fenômeno reconhecidamente responsável por uma evolução para desfechos desfavoráveis. Podemos citar ainda o herpes zoster, causado pela reativação do vírus varicela-zoster, cuja incidência também se correlaciona com a idade e com a presença de doenças que causam alteração da resposta imune. O herpes zoster, juntamente com sua complicação mais frequente, a neuralgia pós-herpética, impactam significativamente a qualidade de vida do indivíduo. A proteção com vacinas é uma arma importante para prevenir essas doenças.” O Brasil possui calendários de vacinação para adultos e idosos, disponibilizados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) do MS. Para os indivíduos portadores de condições especiais, o MS possui um calendário de imunização específico, disponível no manual do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie). A recomendação vacinal leva em conta, entre outros fatores, a idade do indivíduo, seu histórico vacinal, presença de comorbidades e ocupação. As recomendações de vacinação das sociedades médicas, como a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), e a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), entre outras, podem incluir vacinas que não estão disponíveis na rede pública, além de contemplar indicações mais abrangentes. Além da vacinação, outras formas de prevenção contra doenças respiratórias, como a gripe e a Covid-19, incluem medidas para evitar a disseminação de doenças no ambiente, como lavar bem e com frequência as mãos com água e sabão, e cobrir a boca e o nariz com lenço descartável ao tossir ou espirrar.Em Nova Friburgo a vacina contra a gripe está sendo oferecida nos postos de saúde do Suspiro, Olaria, Cordoeira, São Geraldo e Conselheiro Paulino, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, para crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias; gestantes; puérperas (até 45 dias após o parto); profissionais de saúde; professores; profissionais das forças de segurança, salvamento, armadas, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo; pessoas com mais de 60 anos; doentes crônicos e pessoas com deficiência permanente.