Hospital do Câncer: 65% das obras concluídas

Depois de quase dez meses do início, as obras do Hospital Regional de Oncologia Francisco Faria, o Hospital do Câncer de Nova Friburgo, na Ponte da Saudade, continuam e chegam atualmente a 65% de execução, segundo o Governo do Estado. Na semana passada, o prédio foi vistoriado por membros do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ), Secretaria estadual de Obras.

Com previsão de término em junho deste ano, alguns setores do futuro Hospital de Oncologia, já foram concluídos. De acordo com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, as coberturas dos blocos A e B estão totalmente concluídas, assim como os serviços de pintura. Além disso, todas as lajes já receberam tratamentos adequados de impermeabilização e na área externa também já foram executados a rede de dutos de alimentação elétrica, estrutura da central de gases medicinais, redes de drenagem e aterramento. No estacionamento, em frente ao hospital, foi executado o reforço estrutural de uma encosta, para garantir a segurança do terreno.

O Governo do Estado informou também que “no bloco A, destinado a internações, cirurgias e terapias e no bloco B, onde se encontram áreas de exames laboratoriais e consultórios, as construções de paredes em drywall, instalações hidráulicas, elétricas, sanitárias e incêndio estão avançadas, e estão em andamento os serviços de revestimento de pisos e paredes.”

Ainda de acordo com o Estado, nos blocos de serviços e utilidades, além dos telhados coloniais continuam com o mesmo padrão dos demais blocos. Estão sendo concretadas todas as estruturas, paredes de alvenaria e instalações internas. As obras estão dentro do cronograma e com direcionamentos da Secretaria estadual de Saúde. O novo hospital vai funcionar nas dependência do antigo Centro Adventista de Vida Saudável (Cavs).