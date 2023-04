Drenagem: obra avança na Rua Monte Líbano

As obras de substituição das galerias de captação de águas pluviais no centro de Nova Friburgo continuam em ritmo acelerado. As intervenções já avançaram na Rua Monte Líbano e nesta semana chegaram próximo à esquina com a Rua Augusto Spinelli. Enquanto isso, os motoristas que se dirigem ao bairro Braunes devem acessar a Rua Monsenhor José Antônio Teixeira (antiga Rua São João, ao lado da Catedral São João Batista) e dobrar à direita na Augusto Spinelli.

A interdição da Rua Monte Líbano para a obra de drenagem começou no dia 27 de fevereiro, logo após o Carnaval. A próxima etapa será a substituição das galerias na Rua Farinha Filho até a confluência com a Avenida Comte Bittencourt. O Governo do Estado do Rio de Janeiro, que executa os serviços, não informou qual prazo de duração para a execução da obra que visa pôr fim aos alagamentos no Centro em dias de fortes chuvas.

Com o investimento de R$ 14.318.583,11, a drenagem é uma demanda antiga. A substituição das galerias começou em 11 de outubro do ano passado, na Rua Augusto Cardoso.