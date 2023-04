Câmara aprova as contas de 2021 da prefeitura

A Câmara Municipal de Nova Friburgo votou favorável ao Projeto de Decreto Legislativo que aprova as Contas de Governo de Nova Friburgo, referentes ao exercício financeiro de 2021, sob responsabilidade do prefeito Johnny Maycon. O resultado seguiu o parecer técnico concedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), recomendando a aprovação da matéria.

A análise também recebeu parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Planejamento da Câmara Municipal, em documento assinado pelo presidente, vereador Christiano Huguenin; pelo vice-presidente, Dirceu Tardem; primeiro secretário, Angelo Gaguinho e pelos secretários da Comissão, vereadores Carlinhos do Kiko e José Carlos Schuabb.

Depois de um primeiro parecer prévio contrário e o apontamento de algumas impropriedades, em setembro de 2022, a Prefeitura de Nova Friburgo respondeu aos questionamentos feitos pelo TCE-RJ, que voltou a apreciar a matéria. Após esta segunda análise, em dezembro do ano passado, o órgão passou a recomendar a aprovação das contas de 2021, em decisão unânime, dando assim o aval para a outorga das finanças do primeiro ano do governo Johnny Maycon. A promulgação do Projeto de Decreto Legislativo será feita pelo presidente da Câmara de Nova Friburgo, vereador Max Bill.