Começa a vacinação contra a gripe para grupos prioritários

A Secretaria Municipal de Saúde iniciou nesta segunda-feira, 10, a vacinação contra a gripe em Nova Friburgo para o grupo preferencial, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde. Já podem receber a dose para o combate ao vírus Influenza, causador da gripe, as crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias; grávidas; puérperas (mulheres no período de até 45 dias do pós-parto); profissionais de saúde; professores, profissionais das forças de segurança, salvamento e armadas; caminhoneiros; motoristas de transporte coletivo rodoviário; pessoas com mais de 60 anos; doentes crônicos e pessoas com deficiência permanente.

A Prefeitura de Nova Friburgo observa a necessidade das pessoas que integram esses grupos aderirem à campanha de imunização, pois com a queda nas temperaturas na Região Serrana, principalmente à noite, aumenta a propagação dos vírus e muita gente começa a ter sintomas gripais nesta época do ano. A vacinação é realizada sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, nos postos de saúde Sílvio Henrique Braune, no Suspiro; Tunney Kassuga, no bairro Olaria; Ariosto Bento de Mello, no Cordoeira; José Copertino Nogueira, em São Geraldo, e Waldir Costa, no distrito de Conselheiro Paulino.

Ação especial nas ESFs

Nesta quarta-feira, 12, haverá vacinação contra a gripe para os grupos prioritários também nas unidades do programa Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Amparo, Campo do Coelho, Centenário, Conquista, Lumiar, Nova Suíça, Olaria 1, 2 e 3, Riograndina, São Lourenço, São Pedro Serra, Stucky, Vargem Alta, Varginha, Terra Nova e São Lourenço, das 9h às 15h.

As doses contra o vírus Influenza para as crianças com menos de 12 anos, no entanto, será oferecida somente nos postos de saúde.

A campanha nacional de vacinação contra a gripe irá, inicialmente, até 31 de maio. A meta do Ministério da Saúde é imunizar, pelo menos, 90% do público prioritário para a imunização, que soma 81,8 milhões de pessoas. Neste ano, todos os segmentos prioritários serão imunizados ao mesmo tempo. O Ministério da Saúde estima vacinar 79,5 milhões de pessoas em todo o país e, por isso, distribuiu 80 milhões de doses. (Fonte: Prefeitura de Nova Friburgo e Agência Brasil).