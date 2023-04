Universitárias foram rendidas por bandidos no Braunes

(Foto: Leitor Via WhatsApp)

Um assalto foi registrado pela polícia nesta semana em Nova Friburgo. A ação criminosa aconteceu na quarta-feira, 12, no bairro Braunes. Um grupo de estudantes foi rendido ao sair da universidade Estácio de Sá por dois homens em uma moto. Uma das estudantes teve sua mochila levada pelo bandido. Os assaltantes escaparam.

As universitárias contaram à polícia que ao deixarem a Estácio a pé, por volta das 23h, foram abordadas pela dupla de assaltantes que demonstraram estarem armados. Os bandidos exigiram que elas entregassem seus celulares e, diante da negativa, um deles, apoderou-se da mochila de uma das jovens e fugiu. Outras duas estudantes, que deixaram a universidade, também a pé, foram abordadas pelos mesmos assaltantes, mas conseguiram fugir gritando por socorro.

O celular que estava na mochila da estudante foi recuperado. O aparelho foi encontrado por um morador do bairro, próximo ao local do assalto. O morador contou que o celular foi arremessado por um dos assaltantes. A dupla fugiu.

Uma das estudantes, que não quis se identificar, afirmou ao telejornal RJ-TV, da InterTV, que ficou muito assustada com a situação e que sente medo de voltar à universidade que situa-se numa localidade erma e com pouca iluminação. Por muitos anos, os estudantes solicitam mais policiamento nas ruas e melhor iluminação. Eles relatam que as viaturas da PM, quando fazem rondas nas imediações da Estácio, permanecem por lá por pouco tempo e não são vistas todos os dias. Manifestos já foram enviados também à prefeitura pedindo intervenções em prol de maior segurança nas vias públicas.

A Universidade Estácio de Sá, através do seu gestor Adilson Samora, entregou um oficio, na manhã do dia 14, à Energisa solicitando a manutenção e ampliação da iluminação das vias públicas que compõem o trajeto para a instituição.

Tentativa de assalto

Já por volta das 2h30 desta quinta-feira, 13, a PM foi acionada para uma tentativa de assalto a residência e arrombamento de um carro no bairro São Jorge, distrito de Conselheiro Paulino. A vítima conseguiu imagens do assaltante através de câmeras de segurança. Uma das janelas do carro dele que estava estacionado em frente à casa foi quebrada pelo bandido.

(*) estagiária sob a supervisão de Henrique Amorim