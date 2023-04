RJ-116 teve 15 acidentes no feriadão: sete feridos e um morto

Entre a última sexta-feira, 7, e o Domingo de Páscoa, 9, pelo menos 15 acidentes foram registrados no trecho privatizado da rodovia RJ-116, que é o principal acesso à Nova Friburgo para quem vem do Rio de Janeiro e Região Metropolitana. As colisões deixaram sete vítimas, sendo uma delas fatal. O acidente que ocasionou a morte de um motorista aconteceu na noite de domingo por volta das 21h na altura do quilômetro 131, em Cordeiro. A maioria dos acidentes foi ocasionada por derrapagens devido às pistas molhadas e excesso de velocidade.

Durante todo o feriadão da Semana Santa, aproximadamente 105 mil veículos circularam pelo trecho privatizado da rodovia, entre Itaboraí e Macuco. O registro foi feito entre o meio-dia da última quinta-feira, 6, e o meio-dia de segunda-feira, 10, e ficou abaixo do esperado pela concessionária Rota 116 que previu a circulação de 160 mil veículos. O tempo chuvoso pode ter sido o motivo do menor número de turistas que visitaram os municípios das regiões Serrana, Noroeste e Norte fluminenses neste feriadão.