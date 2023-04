Farmácia Comunitária alerta: não doem remédios vencidos

A Farmácia Comunitária do Rotary Clube Imperador, funciona há 28 anos, no estacionamento da Loja Maçônica Indústria e Caridade, no Centro, com entrada pela esquina das ruas Aristão Pinto e Augusto Spinelli, e atende cerca de 250 pessoas, mensalmente, doando remédios de uso contínuo ou para tratamentos específicos. Os medicamentos são provenientes do próprio Rotary, de doações de laboratórios, individuais ou de farmácias. Todos são bem-vindos, desde que estejam dentro da validade, mas infelizmente, a farmácia vem recebendo doações de medicamentos vencidos que, obviamente, não podem ser usados pelos pacientes assistidos pelo projeto social.

“Na semana passada, recebemos duas sacolas enormes cheias de medicamentos que venceram em 2022 e alguns que perderam a validade em 2021. Trata-se de muita falta de consideração com as pessoas. Primeiro, por que esperar vencer para doar? Segundo, será que as pessoas acham que quem não tem condições de comprar merecem receber medicamentos vencidos? Qual intuito em fazer isso?”, questiona Elizabeth Ruiz de Castro, responsável pela Farmácia Comunitária do Rotary Clube Imperador.

O trabalho realizado no local é sério e segue as determinações legais. “Muitas vezes recebemos caixas de medicamentos faltando um mês para o fim da validade. Dependendo do medicamento, por exemplo os de uso contínuo, encaminhamos para o hospital ou o Abrigo Amor a Jesus, cuja demanda é maior, podendo ser administrado integralmente nos doentes crônicos naquele mesmo mês”, explica.

Como doar

O trabalho de separação e doação dos medicamentos é feito por seis voluntários do Rotary Clube Imperador. A doação para quem precisa é feita mediante apresentação de receita médica. “A Farmácia Comunitária do Rotary Clube Imperador funciona às segundas e quartas-feiras, das 13h às 15h. Temos muita demanda da população, ainda mais depois do último aumento dos preços dos medicamentos”, relatou Elizabeth.

Para quem quer doar medicações que não esteja usando e dentro do prazo de validade, pode levar também ao local de distribuição, que funciona no estacionamento da Loja Maçônica, no Centro, no mesmo horário. A loja Estilo Livre, que fica na esquina da Avenida Alberto Braune com Rua Monte Libano, também é um outro ponto de arrecadação de medicamentos dentro do prazo de validade.