Dia Mundial do Lazer: Um fim de semana com muitas atividades no Sesc

O Sesc Nova Friburgo promove neste fim de semana, uma programação especial e gratuita para celebrar o Dia Mundial do Lazer, que é comemorado neste domingo, 16. Desde esta sexta-feira, 14, estão sendo oferecidas atividades físicas e recreativas para todos os públicos a fim de estimular o corpo, a mente e promover a socialização. A iniciativa ocorre também em outras 16 unidades do Sesc espalhadas pelo Estado do Rio de Janeiro. A programação detalhada está no site aqui. Em Nova Friburgo, são oferecidas atividades diversas como musculação, hidroginástica, gincana para a família, caminhada, sessões de alongamento e vôlei, entre outras. É só chegar e participar.

Criado em 2021, por iniciativa global da Organização Mundial do Lazer (WLO), o Dia Mundial do Lazer é coordenado, no Brasil, pelo WLCE/USP (Centro Mundial de Excelência em Lazer/Universidade de São Paulo), pelo o Lagel (Laboratório de Gestão de Experiências de Lazer) e pelo Sesc, que envolve as suas unidades com uma programação especial aberta ao público em geral. O tema deste ano é “Lazer para a transformação social”.

“Essa mobilização surgiu durante a pandemia, num momento em que a busca por modos para desfrutar o tempo livre de maneira saudável, segura e divertida foi, e continua sendo, necessária. Este ano, 17 unidades do Sesc, no estado, estão envolvidas na programação. Mais do que vão estimular suas comunidades locais a tirarem um tempo”, conclui Gabriel Rosalba, coordenador de Esporte e Recreação do Sesc RJ.

Programação

Sábado, 15

9h - Caminhada e ativação corporal

11h - Hidroanimação

14 - Gincana Aquática

Domingo, 16

9h - Bate-papo saudável

10h - Queimada/Vôlei adaptado

11h - Gincana Esportiva

12h - Aulão de Alongamento e Relaxamento