Diversão e curtição por toda a cidade!

Nova Friburgo está repleta de opções de lazer com atrações variadas em casas noturnas, eventos e lançamentos nos cinemas dos dois shoppings. A VOZ DA SERRA separou algumas sugestões. Lembramos que as atrações noturnas têm classificação etária de 18 anos, e nas que serão promovidas antes das 22h, os menores poderão participar acompanhados dos pais ou responsáveis.

MÚSICA

Sexta-feira, 14

Sextou na SEF com Janael Costa - A partir das 19h, no clube Sociedade Esportiva Friburguense, Av. Galdino do Valle Filho, 35, Centro - @sef_nova_friburgo

Sábado, 15

Dennis Sieber no Serra Carioca Tap House - A partir das 17h, Av. Conselheiro Julius Arp, 80 (Espaço Arp) - @serracariocataphouse

Domingo, 16

Couro e Corda no Serra Carioca Tap House - A partir das 14h, Av. Conselheiro Julius Arp, 80 (Espaço Arp) - @serracariocataphouse

CINEMA

Programação até quarta-feira, 19

Cine Show - Cadima Shopping

Sala 1:

Dungeons & Dragons: Honra entre Rebeldes - 15h20, 18h e 20h40 (dub) - 12 anos

Sala 2:

Super Mario Bros: O Filme (3D) - 14h45*, 16h45 e 18h45 (de sábado a terça) (dub) - Livre

Sala 3:

Demon Slayer: To the Swordsmith Village - 16h10 (dub) - 16 anos

Cine Show - Friburgo Shopping

Sala 1:

Super Mario Bros: O Filme - 15h*, 17h, 19h e 21h (de sábado a terça) (dub) - Livre

Sessão das 15h do domingo, 16, será exclusiva e adaptada ao público com Transtorno do Espectro Autista

Sala 2:

O Exorcista do Papa - 16h30 e 21h05 (dub) - 16 anos

Sala 3:

Air! A História por trás do Logo - 20h50 (leg) - 12 anos

VARIEDADES

Música com Ordinarius Paralelas

Nesta sexta, 14, às 20h, no Sesc Nova Friburgo (Avenida Presidente Costa e Silva, 231 - Centro). Com arranjos vocais a capela ou com o auxílio de violão, cavaquinho e instrumentos percussivos variados, apresentação terá ritmos brasileiros, representando uma cultura brasileira atemporal. Ingressos na bilheteria do Sesc. Menores acompanhados dos pais ou responsáveis.

Música com Samba do Pererê

Neste domingo, 16, às 16h, no Sesc Nova Friburgo (Avenida Presidente Costa e Silva, 231 - Centro), roda de samba dedicada às crianças. No repertório, brincadeiras e músicas da cultura popular brasileira num espetáculo cênico musical dedicado à primeira infância. Ingressos na bilheteria do Sesc. Livre

CineSesc

No Sesc Nova Friburgo (Avenida Presidente Costa e Silva, 231, Centro), circuito de sessões de cinema gratuitas tendo como foco produções de diversos estilos e países que tiveram pouco destaque no circuito comercial brasileiro. A mostra de filmes, em abril, tem como tema “Percursos: a vida imita a arte?”. Até o próximo dia 28, estarão em cartaz a animação “Tromba Trem – O Filme” (2022), “A Felicidade das Coisas” (2021) e “Três Verões” (2020). Confira os horários das sessões:

Tromba Trem - O Filme (Livre): sexta, 14, 14h

A Felicidade das Coisas (12 anos): sexta, 14, 19h

Três Verões (12 anos): dia 28, 19h

Dia Mundial do Lazer

Iniciativa global da Organização Mundial do Lazer, em parceria com o Sesc e outras instituições, que visa reforçar o lazer como um direito social, destacar sua importância na vida cotidiana, bem como expandir e promovê-lo globalmente. Atividades no Sesc Nova Friburgo (Avenida Presidente Costa e Silva, 231) neste sábado, 15, e domingo, 16.

Sábado, 15

9h - Caminhada ao Colégio Anchieta (necessária inscrição prévia na secretaria do Sesc)

9h - Oficina de sais de banho com ervas

Domingo, 16

9h - Bate Papo saudável sobre o lazer

10h - Queimada para a família

11h - Gincana da Família

12h - Alongamento e relaxamento

9h às 18h - Exposição Pintura Forjada

9h às 18h - Exposição Cor e Forma

10h às 12h - Jogos interativos de saúde

10h às 12h - Por Dentro da Boca - Saúde Bucal

16h - Samba do Pererê

TEATRO

Wandinha Addams

Neste sábado, 15, às 17h no teatro do Galpão Cultural (Rua Luís Corrêa, 5, centro de Bom Jardim, e domingo, 16, no Teatro Sania Cosmelli, do Colégio Nossa Senhora das Dores, com entrada pela Rua Monsenhor Miranda, 74, Centro), com três sessões: às 11h (com ingressos ainda disponíveis), e às 16h e 18h (com ingressos esgotados). Informações e ingressos pelo WhatsApp 22 98100 9174.

PROGRAME-SE

3ª edição Friburgo Cover Festival no Nova Friburgo Country Clube - Nos próximos dias 29 e 30. Dois palcos, nove bandas, churrasco do Fogo de Chão, Espaço Kids, drinks e mais. Ingressos disponíveis aqui . O Country Clube fica na Avenida Conselheiro Julius Arp, 140.

(*) estagiária sob a supervisão de Henrique Amorim