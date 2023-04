Dia de luta: Edson Barboza volta a lutar pelo UFC e encara Billy Quarantillo

Chegou a hora de trilhar novamente o caminho das vitórias. E, diante de um adversário que o chamou de lenda, Edson Barboza terá a oportunidade de reviver os seus grandes momentos, que o eternizaram como um dos maiores chutadores de todos os tempos do UFC. A luta contra Billy Quarantillo, válida pelo Peso Pena, será o co-evento principal do UFC Fight Night: Holloway vs. Allen, promovido neste sábado, 15, a partir das 21h30. A preparação teve início no final da última luta, sendo intensificada nos últimos meses, após a confirmação do duelo.

“Mesmo nas férias não podemos descuidar. Preciso estar em forma, me cuidar, para sempre quando o UFC me chamar eu estar pronto. Amo o que eu faço. Estou na organização há mais de dez anos e se pegar a lista de brasileiros com esse tempo todo, temos uns cinco dentre centenas.

O lutador friburguense busca voltar à trilha das vitórias depois de perder duas lutas consecutivas. Antes das derrotas, o atleta de 36 anos finalizou Shane Burgos, no UFC 262, após perder por decisão unânime contra Makwan Amirkhani, no UFC Fight Night 179. Já Quarantillo (17-4 MMA, 5-2 UFC), veterano do Dana White's Contender Series, busca obter vitórias consecutivas para se firmar e subir no ranking dos penas.

O rival de Edson Barboza está embalado pela vitória de virada em dezembro contra Alexander Hernandez, em Las Vegas (EUA), e manifestou o interesse em medir forças com o atleta de Nova Friburgo durante entrevista ao site ‘MMA Fighting’. Na ocasião, o americano de 34 anos lançou um desafio respeitoso ao friburguense. Ao mesmo tempo em que revelou o desejo de se testar contra um veterano do esporte, Quarantillo expressou sua admiração por Edson e reconheceu que o mesmo segue sendo competitivo.

“Minha situação ideal seria, imagine isso, Edson Barboza em abril. Quem diz não a isso? Alerta de lutão! Isso é o que eu gostaria. Eu nem estava pensando em Edson. Na verdade, eu queria desafiá-lo depois da luta contra Burgos, mas meio que esqueci. Ele tem muito tempo no MMA, é uma lenda do esporte, cresci vendo ele, aquele chute giratório”, declarou o lutador na ocasião.

Caso vença Edson Barboza no embate, Quarantillo pode figurar no top-15 do peso-pena (66 quilos) do UFC. Com 13 de suas 17 vitórias sendo pela via rápida, o americano indica que sua postura agressiva no octógono casa com o jogo de trocação de Barboza. Revelado pelo reality show ‘Contender Series’, e contratado em 2019 pelo UFC, e estreou na organização no mesmo ano. Pela companhia, o americano disputou sete lutas, venceu cinco e perdeu duas vezes. Seus principais triunfos foram sobre Alexander Hernandez, Gabriel Benítez e Spike Carlyle.

Único friburguense na organização atualmente, Barboza iria voltar ao octógono do UFC em outubro, mas acabou sendo obrigado a cancelar o compromisso. O atleta sofreu uma lesão no joelho, e desta forma, ficou impossibilitado de realizar a luta contra Ilia Topuria, que estava programada para o dia 29 do mês passado, em Las Vegas (EUA). Barboza possui mais de dez anos de serviços prestados à organização, onde venceu 16 dos 27 combates disputados até o momento.