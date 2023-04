Stam lança projeto de branding na Feicon 2023

Ao longo do último ano, o departamento de marketing da Stam Metalúrgica coordenou em total sigilo o novo projeto de branding da empresa, que é uma estratégia para tornar a marca ainda mais reconhecida e presente no mercado. Nesta semana, durante a Feicon, o maior evento de construção civil e arquitetura da América Latina, o segredo chegará ao fim. A nova marca, embalagens, displays de produtos e estratégia de comunicação são apenas alguns dos pontos do projeto de branding que abrange todos os setores da indústria friburguense.

O maior desafio e objetivo do investimento realizado é tornar a proposta de valor dos produtos e da marca Stam reconhecidos por todo o mercado. O gerente de marketing da Stam e coordenador do projeto, Rafael Faria, destaca o significado do propósito da marca: “Quando a gente fala que o propósito da Stam é abrir espaços para novas histórias, estamos dizendo que a marca está ao lado das pessoas nos desafios do dia a dia, oferecendo segurança e liberdade, para que possam traçar novos caminhos sem amarras. A nossa nova tagline é carregada desse significado: Gire a próxima chave !”

Os visitantes da Feicon já poderão conferir a partir desta terça, dia 11, o resultado de todo o projeto que também será divulgado através das redes sociais da marca. O estande da Stam na Feicon ocupa uma ilha com 600 metros quadrados e foi criado para apresentar ao público o novo posicionamento da Stam. A feira começou nesta terça-feira, 11, e vai até esta sexta-feira, 14, em São Paulo.

Dividido em áreas cheias de funcionalidade, o estande reúne exposição de produtos (divididos nas categorias de essenciais, design, performance e até o luxuoso acabamento black), integrando lançamentos como a nova linha “Conceito Studio S” de maçanetas de luxo com design diferenciado, as novas fechaduras eletrônicas que trazem inteligência, segurança e tecnologia, produtos com acabamentos especiais e até mesmo o novo sistema de acessórios de isolamento acústico para porta cortafogo, incluindo a nova dobradiça contínua.

O estande também oferecerá ativações como a distribuição de brindes exclusivos, DJ na área vip, filtro interativo no Instagram e o talk show “Momento Virada de Chave” que receberá diversos convidados especiais, todos influentes e referências no mercado. Entre eles, Ana Couto, designer e fundadora da agência homônima que é responsável pelo novo branding da Stam; o co-fundador da Reserva e CEO da Ar&Co, Rony Meisler; a arquiteta, escritora e apresentadora do programa Decora, do canal GNT, Stephanie Ribeiro; a fundadora e CEO do Architecture Hunter, Amanda Ferber; o fotógrafo e contador de histórias, Lufe Gomes; além de Wesley Barbosa, professor de Neurociências da UC Berkeley e Singularity University da Califórnia. Serão abordados temas como arquitetura, varejo, empreendedorismo e tecnologia.

Um dos maiores destaques é o painel de led de 400 metros, cobrindo um enorme espaço do estande. O painel exibirá vídeos em realidade aumentada, refletindo toda a inovação, tecnologia e histórias que a empresa deseja contar a partir desse novo momento. O espaço conta ainda com salas totalmente imersivas para os visitantes gravarem vídeos e tirarem fotos. Em uma delas, o visitante poderá escolher um produto na tela e destravar cenários incríveis em 3D, simulando a criação de uma história única.

Para completar essa experiência e conferir as surpresas, somente estando presente na Feicon para ver ao vivo e à cores as novidades e os lançamentos da empresa. Mas, quem quiser conferir algumas das novidades de fora e assistir a transmissão ao vivo do talk-show “Momento Virada de Chave”, pode acompanhar a cobertura direto da feira nas redes sociais da Stam e a transmissão ao vivo através do Instagram @stambrasil.