Feriadão teve quatro acidentes de trânsito na região

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados durante o feriadão da Semana Santa para pelo menos quatro acidentes de trânsito graves em Nova Friburgo e no município vizinho de Teresópolis. Um deles teve uma vítima fatal: uma mulher de 41 anos. Os acidentes ocorreram na Via Expressa, no bairro Olaria; no distrito de Conselheiro Paulino; nas imediações da Praça do Suspiro, no Centro e também na RJ-130, a Estrada Tere-Fri, na altura de Albuquerque, em Teresópolis.

A vítima fatal foi Adriana Rosa, de 41 anos. Ela foi atropelada na noite da última sexta-feira, 7, na Avenida José Pires Barroso, a Via Expressa, no bairro Olaria, e morreu no local. Ela foi atingida por um veículo nas imediações da Associação Friburguense de Amigos e Pais do Educando (Afape). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 19h30. Segundo moradores, a mulher morava nos arredores e seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para necropsia, às 22h30.

Já no último domingo, 9, na Avenida Governador Roberto Silveira, no distrito de Conselheiro Paulino, uma moto colidiu de frente com um carro que, segundo o apurado pela polícia, estaria trafegando na contramão da via. As duas vítimas, de 16 e 17 anos, foram encaminhadas para o Hospital Municipal Raul Sertã pelas equipes de resgate do 6º Grupamento do Corpo de Bombeiros, sendo o mais novo em estado grave.

Já nesta segunda-feira, 10, por volta das 1h15 da madrugada, os bombeiros foram acionados para outra colisão de veículo, desta vez contra um poste na Avenida Santos Dumont, próximo à Praça do Suspiro. A vítima foi um homem de 30 anos que foi encaminhado, pelos bombeiros, ao Hospital Raul Sertã com ferimentos moderados.

Por volta das 7h, os bombeiros foram acionados para outro grave acidente, desta vez na rodovia RJ-130 (Teresópolis-Nova Friburgo), na altura de Albuquerque, em Teresópolis. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu três veículos, próximo ao quilômetro 9, e deixou quatro feridos.

As vítimas foram atendidas pelo 16º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Teresópolis no local do acidente. Ainda segundo a corporação militar, uma jovem de 21 anos gravemente ferida foi encaminhada para o Hospital das Clínicas Constantino Ottaviano (HCTCO) e os demais forma liberados.