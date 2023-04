DER anuncia que vai licitar projeto da Estrada do Contorno

Em reunião do Conselho Empresarial da representação regional da Federação das Indústrias do Estado do Rio (Firjan) no Centro-Norte Fluminense, nesta quarta-feira, 12, no Senai Espaço da Moda, o novo presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/RJ), Pedro Henrique de Oliveira Ramos, reafirmou o compromisso do órgão de que vai iniciar o processo de licitação para a contratação do projeto de viabilização da construção da Estrada do Contorno de Nova Friburgo.

A iniciativa da discussão é da Firjan Centro-Norte, que há anos trata a pauta como prioridade reunindo diversos atores para que a iniciativa saia do papel. “Há anos tratamos essa questão necessária e urgente, porque entendemos que para garantir o desenvolvimento da região precisamos pensar na qualidade da infraestrutura de logística, que tem grande impacto na produtividade e no custo final das mercadorias e serviços”, ressaltou Márcia Carestiato Sancho, presidente da Firjan Centro-Norte.

Há três possibilidades de trechos para o contorno rodoviário: um de 30 quilômetros, outro de 36 e um terceiro com 52 quilômetros. Para o DER/RJ, o projeto com os estudos vai nortear a viabilidade para que tudo seja feito de forma segura e consistente. “Assumo o compromisso de tocar o processo licitatório para trazer um projeto eficiente e exequível. Sabemos da importância dessa demanda e temos certeza que a estrada vai beneficiar toda a população dessa região”, disse Pedro Henrique.

De acordo com o presidente do Sindicato das Empresas dos Transportes de Carga de Nova Friburgo (Setcanf), Jackson Thedim, dos 300 caminhões que saem do polo cimenteiro de Cantagalo diariamente, 70% passam pelo eixo central de Nova Friburgo. “O maior problema que enfrentamos hoje é o trânsito. A construção dessa estrada vai melhorar a mobilidade urbana, além do tempo e os custos das viagens”, observou.

O gerente de Infraestrutura da Firjan, Isaque Ouverney, reforçou que o contorno vai trazer avanços para a região e colocou a federação à disposição do Estado para a execução do projeto. “É um contorno que vai impactar positivamente, trazendo melhorias e avanços para o fortalecimento econômico da região. O nosso papel é estar junto desses atores, oferecendo suporte para que de fato essa obra seja realizada”, frisou.

Estiveram presentes à reunião também o presidente da Acianf, Júlio Cordeiro; Carlos Alberto Muller, engenheiro convidado para apresentar detalhes do possível traçado da nova estrada; Renato de Souza, da Smomu, e Adriana Ventura, diretora de A VOZ DA SERRA.

Obras da Tere-Fri

Empresários do Conselho também pediram atenção às obras da rodovia RJ-130 (Teresópolis-Nova Friburgo), que está com oito quilômetros inacabados, causando transtornos aos usuários da via e dificuldades no escoamento da produção. De acordo com o DER/RJ, a empresa que realiza o recapeamento já foi notificada e as obras serão retomadas.