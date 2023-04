Águas de Nova Friburgo inaugura novo Centro de Controle Operacional

A concessionária Águas de Nova Friburgo inaugurou na última quarta-feira, 12, o seu novo Centro de Controle Operacional (CCO). A unidade, instalada na sede da empresa, no bairro Duas Pedras, agora conta com oito telas de alta resolução que monitoram os sistemas de abastecimento de água, e os processos de coleta e tratamento de esgoto, 24 horas por dia, nos sete dias da semana.

Com alta tecnologia, o equipamento permite que as equipes acompanhem, em tempo real e de forma remota, o fornecimento de água nos 12 sistemas de abastecimento do município, o fluxo da distribuição e também os níveis dos reservatórios. O equipamento garante que as pressões nas redes sejam controladas a distância e, com isso, vazamentos e outras alterações no fornecimento de água sejam detectadas e corrigidas de maneira mais ágil e assertiva.

Para a diretora da Águas de Nova Friburgo, Danielle Moreira, esse é mais um investimento que a concessionária realiza para garantir a qualidade dos serviços prestados no município. “Estamos atentos às inovações e queremos trazer para Nova Friburgo o que há de mais arrojado no mercado. O novo CCO vai reforçar as nossas operações e garantir a qualidade nos serviços”, afirma Danielle.

O coordenador de Operações, responsável pela gestão da área, Vinicius Oliveira, avalia que a modernização vai contribuir para as rotinas do setor: “Com a ampliação do monitoramento, vamos ter mais informações e dados sobre os sistemas e, dessa maneira, será possível assegurar que os trabalhos realizados sejam executados com mais precisão e velocidade, e, obviamente, mantendo a excelência”, diz.

O prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon, prestigiou a inauguração do CCO e parabenizou a concessionária pelos avanços promovidos. “Tenho visitado as cidades do interior do Estado do Rio e é notável que Nova Friburgo está indo muito bem no quesito saneamento. Tenho acompanhado de perto os esforços da empresa para levar um serviço de qualidade para a população. Parabéns pelo trabalho”, finalizou o prefeito.