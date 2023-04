Vendas tiveram alta de 6,5% em janeiro no Estado do Rio

O volume de vendas no varejo cresceu 6,5% em janeiro, no Rio de Janeiro, na comparação com dezembro do ano passado, registrando alta acima da média nacional (3,8%) e de estados como São Paulo (3,2%). Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), que acompanha o comportamento dos principais segmentos do comércio varejista no país, divulgada na quarta-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). “O varejo tem sido um dos motores do desenvolvimento do Rio de Janeiro, impulsionando a economia e, principalmente, gerando empregos e renda para a população fluminense”, observa o governador Cláudio Castro.

De acordo com o IBGE, o índice de janeiro faz com que o varejo nacional esteja 3,3% acima do patamar pré-pandemia (de fevereiro de 2020), registrando a maior variação para o mês desde o início da série histórica, em 2000. “Temos hoje, no estado, os elementos determinantes para o crescimento do consumo e, consequentemente, do varejo: emprego, renda, crédito e a confiança diante da percepção do bom momento da economia – explica o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah.