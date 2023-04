Câmara Municipal promove encontros com entidades do comércio

A Câmara Municipal de Nova Friburog deu início a uma série de encontros com entidades empresariais do município com o intuito de estreitar laços com lideranças locais e buscar parcerias em defesa do desenvolvimento do município. Na semana passada, o presidente da casa legislativa, vereador Max Bill, recebeu os diretores da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) e na terça-feira, 11, o encontro foi com os membros da Associação Comercial, Industrial e Agrícola (Acianf). Nos encontros, os empresários do comércio conversaram sobre a necessidade urgente de se construir um planejamento estratégico para Nova Friburgo que ganhe continuidade independentemente da mudança de governos.

Na primeira reunião, o presidente da CDL e do Sincomércio, Braulio Rezende, salientou que ambas as entidades não seguem ideologia política e se colocam sempre à disposição dos prefeitos e dos vereadores, de qualquer partido, para discutir assuntos de interesse de Nova Friburgo. Braulio citou como exemplo mais recente da postura imparcial das entidades a intermediação junto à Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio RJ) para renovação de convênio que faculta aos servidores municipais e seus dependentes acesso aos serviços oferecidos pelo Sesc.

O presidente da Câmara enumerou iniciativas que vêm tomando para trocar experiências que possam contribuir para o avanço do município. Max destacou ainda que pretende implantar uma gestão humanizada, de valorização dos servidores, ação que, acredita ele, resultará também em melhor atendimento à população. Max Bill comentou que trabalha para criar uma nova identidade visual para a Câmara, de maneira a ressaltar a distinção entre Legislativo e Executivo. “Vamos conscientizar a população sobre o papel dos poderes, para que ela saiba o que cada um faz e para onde dirigir as cobranças. Nossa intenção é estabelecer uma marca impessoal, que ficará para as próximas administrações”, destacou Max Bill. Acompanharam Braulio Rezende, os diretores das entidades, Theóphilo Rodrigues Pinto Neto, Manoel Geraldo Müller, Rosangela Brito Müller, Antonio Américo Pecly Ventura, Sérgio Tadeu Miranda, Carlos Carestiato de Carvalho e José Luiz da Paixão.

Acianf apresentou sugestões

Já nesta terça-feira, 11, Max Bill recepcionou em seu gabinete os representantes da Acianf que entregaram um documento contendo diversos apontamentos e sugestões para as mais variadas áreas. A partir das ideias apontadas no encontro, inclusive de maior participação da Acianf, o presidente da Câmara sugeriu a criação de grupo consultivo, envolvendo Câmara e entidades, para pensar o futuro de Nova Friburgo e mostrar caminhos à prefeitura.

Cada um dos membros da Acianf elencou sugestões dentro de sua área de atuação. Um dos apontamentos, por exemplo, foi a possibilidade de serem revistas algumas das taxas cobradas atualmente pelo município. A Lei de Liberdade Econômica também esteve em pauta, bem como o incentivo do poder público às startups e a tecnologia, destacando as potencialidades locais também no contexto do agro e da sustentabilidade.

Dentre outros assuntos, forma apresentadas algumas demandas referentes ao bairro Olaria foram discutidas, a exemplo das obras do novo espaço para a instalação da feira do bairro e a melhoria da estrutura para o Polo de Moda Íntima. Outro ponto abordado foi o Plano Municipal de Estradas Rurais, que aponta as diretrizes para recuperar cerca de 130 quilômetros de vias em estado mais crítico, dentre os quase 1.200 quilômetros de estradas rurais existentes no município.

Também foram destaques na reunião com a Acianf os assuntos referentes ao trânsito, a futura inauguração da unidade do Sest/Senat e a volta do projeto da Estrada do Contorno. Outro pedido feito no documento entregue pela Acianf é a retomada das discussões sobre a Lei da Cidade Limpa.

“Sabemos que muitas das nossas demandas não são atribuições do Legislativo, mas essa relação da Câmara com as entidades pode representar uma força a mais para conseguirmos chegar ao Executivo. Queremos contribuir com as nossas expertises, representações e participar mais das discussões, ampliando os debates sobre as licitações de serviços e outros assuntos”, resumiu o presidente da Acianf, Julio Cordeiro.