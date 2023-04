Vacinação contra a gripe disponível a partir desta segunda-feira

A Secretaria Municipal de Saúde continua oferecendo a vacinação contra a gripe em Nova Friburgo, seguindo as orientações do Plano Nacional de Imunização (PNI), durante a próxima semana. A imunização é muito importante para evitar o desenvolvimento de quadros graves na contaminação da influenza, principalmente para as pessoas que já possuem quadro de risco.

Os públicos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde são: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas (com até 45 dias do parto), profissional de saúde, pessoas com mais de 60 anos, profissionais das forças de segurança, salvamento e armadas; caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo rodoviário, professores, profissionais de apoio escolar, pessoas com deficiência permanente e pessoas com doenças crônicas.

A campanha estará disponível nas Unidades Básicas de Saúde, de segunda a quinta-feira, excepcionalmente, por conta do feriado de Tiradentes da sexta-feira, dia 21. Na quarta-feira, 19, a vacinação ocorre em Amparo, Campo do Coelho, Centenário, Conquista, Lumiar, Nova Suíça, Olaria 1, Olaria 2, Olaria 3, Riograndina, São Lourenço, São Pedro Serra, Stucky, Vargem Alta, Varginha, Terra Nova e São Lourenço. E na terça-feira, 18, em Galdinópolis.

Entretanto, por questão de segurança, as crianças com menos de 12 anos só poderão ser imunizadas nas Unidades Básicas de Saúde do Suspiro, Olaria, Conselheiro Paulino, Cordoeira e São Geraldo.