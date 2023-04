Unidades de saúde aderem a campanha de diagnóstico precoce

No último dia 7 foi celebrado o ‘’Dia Estadual do Diagnóstico Precoce do HIV’’ e, em razão dessa data, durante todo este mês, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo realiza a campanha para a testagem rápida das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) como a Aids e hepatites virais.

Desde o início deste ano, os testes foram ampliados pelo programa de IST da Subsecretaria de Vigilância em Saúde para todas as unidades de saúde de Nova Friburgo, a fim de descentralizar o acesso à análise e oferecer a assistência aos bairros mais afastados do Centro. Durante a campanha de abril o objetivo não será diferente. Para realizar o teste não é necessário estar em jejum ou ter solicitação médica. É preciso apenas ter em mãos um documento original com foto e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Onde fazer o teste

Reforçando a necessidade do diagnóstico precoce e a importância de conscientizar a população sobre o assunto, desmistificando o tabu acerca do tema, os exames rápidos estarão disponíveis nos seguintes locais:

- Posto Silvio Henrique Braune (Suspiro): terça e quinta-feira, das 8h às 12h e 13h às 16h;

- Hospital Maternidade: todos os dias, 24 horas, para gestantes, puérperas e parceiros;

- Hospital Raul Sertã: atendimentos de urgência e para pacientes internados;

- Laboratório da UFF: para os pacientes do ambulatório de odontologia, alunos, professores e funcionários;

- ESF Centenário: terça-feira, 9h e durante o pré-natal;

- ESF São Lourenço: dia 18, das 10h às 13hs;

- ESF Conquista: dia 17, às 15h;

- ESF Campo Coelho: dia 20, das 9h às 12h;

- ESF Olaria 2 Espírito Santo: segunda-feira, às 9h e livre demanda;

- ESF Riograndina: quarta-feira, das 9h às 12h;

- ESF Olaria 3 Amarelinho: quarta-feira, gestante/parceiro, e quinta-feira à tarde;

- ESF Amparo: hoje, 13, das 9h às 15h;

- ESF Lumiar: hoje, 13, das 8h às 12h;

- ESF Olaria 1 Xingu: hoje, 13, às 9h;

- ESF Nova Suíça: terça-feira, às 9h e no pré-natal;

- ESF São Geraldo: terça-feira, das 9h às 15h;

- ESF Varginha: dia 20, às 13h;

- ESF Cordoeira: hoje, 13, das 9h às 16h;

- ESF Stucky: dia 14, das 9h às 13h;

- Ambulatório Bento XVI: dia 14, das 9h às 12h e 13h às 15h.