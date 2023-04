Polícia Civil investiga dois assassinatos nesta semana

Os agentes da Delegacia Legal de Nova Friburgo, a 151ªDP, tentam esclarecer dois assassinatos ocorridos na última terça-feira, 11, no município. Ambos os corpos foram encontrados com ferimentos no bairro São Geraldo e no Centro. Uma das vítimas foi identificada pelo Corpo de Bombeiros, segundo informou a TV Zoom. José Paulo de Mendonça, 61, foi encontrado morto na Rua Feliciano Benedito da Costa, via que é o principal acesso a São Geraldo. Ele apresentava marcas de tiros.

Na noite do mesmo dia, a PM foi acionada para outro encontro de cadáver. Desta vez, na Avenida Rui Barbosa, nas proximidades do Hospital Municipal Raul Sertã. A vítima era um homem que não foi identificado e tinha um ferimento na cabeça. A Polícia Civil aguarda o resultado do laudo da necropsia feita no Instituto Médico Legal (IML) para saber se o crime foi causado por alguma arma de fogo ou espancamento. O caso foi registrado na delegacia como “morte a esclarecer”.