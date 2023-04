Menos duas agências bancárias no centro de Nova Friburgo

Os clientes dos bancos Bradesco e Itaú em Nova Friburgo contam agora com menos opções de agências físicas no centro do município. Depois de ter encerrado as atividades, no ano passado, da agência da Avenida Alberto Braune, próximo à esquina com a Rua Fernando Bizzotto, o Bradesco fechou a sua mais nova filial: a agência da Rua Moisés Amélio, que foi inaugurada há cerca de dois anos. Ambas as agências fechadas pelo Bradesco já estão com tapumes e os imóveis disponibilizados para locação. Aos clientes, restou apenas a agência da Praça Dermeval Barbosa Moreira que nos últimos dias tem registrado grandes filas.

Nesta semana, foi a vez do banco Itaú. Depois de ter encerrado, no ano passado, a agência da Praça Getúlio Vargas, em frente à Estação Livre, a antiga rodoviária urbana, o banco fechou nesta semana a agência do antigo Unibanco, na Avenida Alberto Braune, em frente à Rua Ariosto Bento de Mello. Aos clientes, o Itaú afixou comunicados impressos na porta da antiga agência informando que ela “mudou de endereço”, para a agência vizinha, na própria Alberto Braune, em frente à Lojas Americanas. O fato surpreendeu muitos clientes.

“Com essa decisão, as duas agências do Itaú que sobraram (Avenida Alberto Braune e Praça Getúlio Vargas, ao lado da Drogaria Pacheco) vão ficar superlotadas. Em dias de pagamentos do INSS, a fila pela manhã já invadia as calçadas em frente às agências, agora então, vai piorar”, prevê um cliente do banco.

Outro cliente, do Bradesco, exclamou: “Com certeza os funcionários das agências que fecharam não serão todos aproveitados. Deverá haver desemprego no setor. Nem todos os clientes sabem operar os caixas eletrônicos e não têm como fazer operações por aplicativos de celular. Terão que amargar mais filas e menor qualidade de atendimento”, observou. Tanto o banco Bradesco, como o Itaú não emitiram comunicados sobre o encerramento das agências no centro de Nova Friburgo.

Mais de mil agências fechadas em 2022

Com a digitalização dos serviços financeiros, os grandes bancos têm enxugado drasticamente sua estrutura física no Brasil. Só no ano passado, pelo menos 1.007 agências do Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander encerraram suas atividades. No BB e Bradesco, o fechamento veio acompanhado de demissões, o que tem sido motivo de constantes atos de protesto dos sindicatos dos bancários de todo o país. As queixas de clientes dando conta de grandes filas aumentaram nos sindicatos e nos Procons. Os bancos têm investido cada vez mais na automatização dos atendimentos e consequentemente reduzindo as agências físicas. Um estudo do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), no entanto, aponta que o atendimento online pode não ser tão eficaz quanto o físico. (Com informações do Portal Uol)