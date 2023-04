LBV homenageia A VOZ DA SERRA pelo Dia do Jornalista

Alguns alunos do núcleo da Legião da Boa Vontade (LBV) em Nova Friburgo visitaram a redação de A VOZ DA SERRA na última semana e fizeram homenagem à equipe pelo Dia do Jornalista, celebrado no último dia 7. As crianças, junto com um instrutor, foram recepcionadas na sede do jornal, no Espaço Arp, pela diretora Adriana Ventura, que recebeu uma homenagem especial da entidade.

Durante a visita, a LBV enalteceu o importante trabalho do jornal para levar informação e conhecimento à comunidade sobre os fatos do cotidiano friburguense. Na redação, as crianças recitaram uma homenagem especial aos jornalistas e entregaram à Adriana um trabalho manual confeccionado por elas, no qual foram destacadas as principais funções de um jornalista, como a capacidade de ouvir, constatar e reportar fatos com isenção e credibilidade.