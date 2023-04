Firjan e DER discutem hoje o projeto da Estrada do Contorno

O presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ), Pedro Henrique de Oliveira Ramos, é aguardado hoje, dia 12, às 11h, no Senai Espaço da Moda (Avenida Conselheiro Julius Arp, 85, no Paissandu), para participar de uma reunião extraordinária do Conselho Empresarial da representação regional da Federação das Indústrias do Estado (Firjan), no Centro-Norte fluminense.

No encontro são aguardados também os prefeitos da região que irão discutir com o presidente do DER os desdobramentos do projeto de construção da Estrada do Contorno de Nova Friburgo, um antigo pleito da região apoiado pela Firjan Centro-Norte.

A obra visa desafogar o trânsito pesado de carretas e caminhões em todo o eixo de perímetro urbano da rodovia RJ-116 que corta todo o centro de Nova Friburgo e o distrito de Conselheiro Paulino. Com o contorno, todo o tráfego que tem os municípios do Centro-Norte e Noroeste do estado como destino não precisariam mais atravessar o centro de Nova Friburgo.

A abertura do encontro será feita pela presidente da representação regional da Firjan, a empresária Márcia Carestiato Sancho, que recepcionará o presidente do DER junto a membros do conselho da federação.