Estado anuncia licitação para compra de câmeras

A licitação feita pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro para a aquisição de câmeras para viaturas dos órgãos de segurança terá mais uma etapa este mês. O pregão eletrônico para a aquisição de 5.849 câmeras embarcadas será realizado no próximo dia 24. Serão contempladas as secretarias de Polícia Militar, Polícia Civil, Administração Penitenciária, Defesa Civil, Governo (Operação Segurança Presente, na Região Metropolitana), Casa Civil (Operação Foco) e o Instituto de Pesos e Medidas. A empresa vencedora será a que apresentar o menor preço dentro das especificações do edital.

A solução de videomonitoramento inclui captação, armazenamento, transmissão, gestão e custódia de evidências digitais. Os equipamentos terão a capacidade de fazer reconhecimento facial, identificação de placas e análise de comportamentos padronizados como fora do usual. A expectativa é que o equipamento comece a ser instalado nas viaturas das forças de segurança pública ainda este ano.

“As câmeras para as viaturas vão se juntar às câmeras operacionais portáteis, já contratadas e que já estão sendo utilizadas, e darão ainda mais transparência às ações de segurança, Defesa Civil e fiscalização”, afirmou o governador Cláudio Castro.

A aquisição das câmeras embarcadas nas viaturas é a segunda fase do Programa Estadual de Transparência em Ações de Segurança Pública, Defesa Civil, Licenciamento e Fiscalização. A licitação está sendo conduzida pela Secretaria de Estado da Casa Civil.

Criado por decreto, o programa ressalta a necessidade de implantar ações estratégicas e coordenadas para atender às metas do Plano Estadual de Segurança Pública. Um dos destaques é a aquisição de equipamentos que garantam a eficácia das atividades de segurança pública, como é o caso das câmeras operacionais portáteis e as câmeras embarcadas em viaturas.