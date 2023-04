Começa mais uma edição da Fepro

Foi aberta na tarde desta quarta-feira, 12, no Nova Friburgo Country Clube, com cerimônia, mais uma edição da Feira de Promoção de Nova Friburgo, a Fepro, que reúne desta vez mais de 100 expositores locais que oferecem itens com descontos de até 70%. A solenidade reuniu autoridades que enalteceram o potencial empresarial do município. Entre os convidados, o secretário municipal de Ciência e Tecnologia, André Montechiari, representou o prefeito Johnny Maycon, e o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, Jésus Mendes Costa. A Fepro vai até o próximo domingo, 16, com funcionamento até às 22h. Dentre as opções de compras, há roupas, calçados, serviços e utilidades para o lar.