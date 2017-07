Friburguense é eleita Miss Plus Size Carioca 2017

Curvas, simpatia e, claro, muita beleza. Foi o que a friburguense, de 26 anos, Jessika Lima exibiu na passarela do Miss Plus Size Carioca 2017. E o resultado não poderia ser outro: a modelo conquistou o primeiro lugar do concurso. O evento foi realizado no último sábado, 8, no Rio de Janeiro, e reuniu 24 candidatas.

Com 84,5 quilos, 1,63 metros de altura, 112 cm de busto, 92 de cintura e 122 de quadril, Jéssika é formada em administração e há apenas dois anos atua como modelo. “Participar deste evento foi algo incrível, uma experiência muito boa. Eu estava na expectativa de ficar entre as oito finalistas, mas ganhar foi uma grande surpresa, já que todas as meninas são muito bonitas. Agora me sinto com uma responsabilidade grande de representar tantas mulheres”, disse Jéssika.

A modelo falou também sobre a expansão do “movimento plus size” e as mensagens que vem recebendo. “Acho importante mostrar que beleza não tem padrões, não tem idade e nem tamanho! A beleza é algo maior, vem de dentro. Espero através desse título poder incentivar as pessoas a se amarem e se aceitarem como são, ajudar a expandir o movimento plus size e servir de exemplo para que todas mulheres acreditem em seu potencial e entendam que a felicidade depende de estarmos felizes com a gente", afirmou Jéssika, acrescentando: “Eu gostaria de agradecer o carinho que tenho recebido das pessoas, fico muito feliz com cada mensagem, o que pra mim é mais valioso do que qualquer premiação”.

A jovem foi premiada com uma viagem com direito a acompanhante para Buenos Aires e será garota propaganda das marcas patrocinadoras do concurso. Esta é a segunda vez que Jéssika participa de um evento de beleza. O primeiro foi o Miss Brasil Plus Size, que ocorreu em maio, e a modelo ficou em sexto lugar, disputando com outras 20 meninas. A próxima competição será em novembro deste ano, também no Rio de Janeiro, quando a modelo participará do Miss Plus Size Nacional, representando o estado.